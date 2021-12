(Agenzia Vista) Milano, 2 dicembre 2021 Trenitalia ha presentato l'offerta invernale 2022. All'evento hanno partecipato anche gli ex calciatori Ciro Ferrara, Bobo Vieri, Franco Baresi, Nicola Berti e il pilota Ducati Michele Pirro. Frecciarossa infatti, oltre a essere Title Sponsor della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per la stagione 2021/2022, sarà Travel Partner della Serie A TIM e della eSerie A TIM per i prossimi due anni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it