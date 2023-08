Lei è interprete della lingua dei segni (Lis) e così per il suo matrimonio ha voluto invitare tanti amici non udenti. Per questo alla cerimonia che si è svolta nella "Sala della ragione" al Comune di Anagni, per la prima volta c'è stato l'ausilio proprio della lingua dei segni.

A unire in matrimonio Chiara Grossi e Massimo Volpi è stato il sindaco, Daniele Natalia.