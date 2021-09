Elezioni comunali, Conte: «Risultati non avranno incidenza su governo del Paese»

(LaPresse) "I test elettorali non vanno mai trascurati, ma ovviamente non possiamo pensare che una tornata di elezioni comunali, territoriali, possa avere test elettorali non vanno mai trascurati un'incidenza sul governo del Paese in questo momento". Così Giuseppe Conte, a margine di un evento a Napoli. "E' un governo di salvezza, di unità, ha degli obiettivi che non possono essere compromessi rispetto a un risultato elettorale territoriale. L'obiettivo di mettere in sicurezza il paese è di iniziare l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza è un obiettivo che va al di là di scadenze elettorali territoriali"