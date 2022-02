Un ramo secco, spezzato dalle forti raffiche di vento, ha centrato un'auto in transito: ferito, per fortuna in modo lieve, un ragazzo di 23 anni. E' successo ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Nereto, per soccorrere il giovane che era nella Fiat 500 investita dal grosso ramo crollato da un albero in via Ascolana. Per il giovane tanto spavento e ferite lievi: è stato soccorso dal personale di un'ambulanza del 118.