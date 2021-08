(LaPresse) Scene di speranza dall’aeroporto di Kabul. Un video su Twitter è diventato virale nelle ultime ore e ritrae un soldato americano dare da bere ad alcuni bimbi afghani che accettano sorridenti un sorso d’acqua fresca. A condividere il breve filmato l’attore inglese Daniel Newman commentandolo con poche righe: "Chi è questo soldato americano all'aeroporto di Kabul in Afghanistan? Ha appena sbancato Internet". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE