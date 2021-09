«Avere i talebani di nuovo, 20 anni dopo l'11 settembre 2001, è una tragedia per tutti noi, deve essere una chiamata a svegliarsi per tutti noi». Così il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, sulla situazione in Afghanistan a margine di un incontro al Forum Ambrosetti di Cernobbio. (LaPresse)