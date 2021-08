Afghanistan, Di Maio a Fiumicino: «Italia è primo Paese Ue per evacuati»

(LaPresse) " Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questi giorni all'evacuazione di quasi 5mila afghani. Siamo il primo Paese dell'Ue per cittadini afghani evacuati e per questo voglio ringraziare anche la nostra Intelligence e tutte le donne e gli uomini del ministero della Difesa per il grande servizio che hanno prestato al Paese in questi giorni". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, all'interno del Terminal 5 di Fiumicino, dove ha accolto l'ultimo ponte aereo che ha riportato in Italia il console Tommaso Claudi, l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, Senior Civilian Representative della Nato in Afghanistan, i Carabinieri del Tuscania e altri civili afghani.