Aeroporto di Fiumicino, all'ufficio Oggetti smarriti spunta di tutto: dall'urna cineraria alla sedia a rotelle, dalle stampelle al passeggino

Va bene essere distratti, ma dimenticare all'aeroporto di Roma l'urna con le ceneri del caro esrinto è davvero un po' troppo. E quelle stampelle abbandonate all'arrivo indicano una guarigione miracolosa durante il volo? Idem per la sedia a rotelle. E che ne è del bambino e dei suoi genitori che si scoprono privi del passeggino imbarcato con tanta cura prima del decollo? Per non dire di quella montagna di bagagli pieni di abiti che potrebbero vestire un esercito. Insomma oggetti sì "lost & found", ma trovati però inutilmente perché nessuno è mai tornati indietro a richiederli.

Viaggio nel fantastico deposito degli oggetti smarriti dello scalo di Fiumicino, parla Massimo Ilariucci, Security manager di AdR