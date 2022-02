Zingaretti, “Non dobbiamo avere paura del post covid, si può rilanciare lavoro e Paese”

(Adnkronos) - “In queste ore è sempre più chiaro che superata la pandemia bisogna affrontare i nuovi problemi che la crisi sanitaria ci ha lasciato in eredità, come il lavoro e la crescita. Non dobbiamo avere paura e dobbiamo reagire. Lo possiamo fare perché abbiamo tutte le risorse e le capacità per farlo, come ad esempio il porto di Civitavecchia. In una Regione e in una Capitale che ospiteranno eventi di grandissima importanza, potremmo rilanciare il lavoro e l’intero Paese. Per questo è importante questo convegno, perché c’è un pezzo di futuro”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’evento ‘Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro con la Blue Economy’, tenutosi presso la Sala Vittoria Colonna a Roma.