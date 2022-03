(Adnkronos) - Il discorso integrale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in collegamento video oggi con il Parlamento italiano. Zelensky ha ringraziato l'Italia per il sostegno, ha invocato sanzioni contro la Russia, ha concluso con l'appello a compiere gli sforzi per fermare "una sola persona", Vladimir Putin, responsabile della guerra.