Zanetti: "Orgoglioso, Fair play e lealtà hanno fatto parte della mia carriera"

(Adnkronos) - "Ricevere un premio legato ai temi quali fair play e lealtà sportiva mi rende orgoglioso, sono due cose che hanno fatto parte della mia carriera, quello di stasera per me è un riconoscimento importante". Lo ha detto Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, in occasione della cerimonia di premiazione della XXVII edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini. Sottopancia: Javier Zanetti, dirigente sportivo ed ex calciatore