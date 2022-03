(Adnkronos) - Uno zaino green di alta qualità, realizzato in Italia con materiali riciclati. Un’edizione limitata di Capitan Findus prodotta in collaborazione con Artichoke Bags per la nuova consumer promo ‘Insieme per il futuro degli oceani’ . Un’iniziativa che nasce sulla scia del percorso di sostenibilità avviato dall’azienda, a partire dalla salvaguardia dei mari e degli oceani.