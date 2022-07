(Adnkronos) - Al via la 26esimna edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini presentata al Salone d’Onore del Coni, a Roma. La kermesse dedicata ai valori dell’etica sportiva. Il Premio, nato nel 1997, porterà a Firenze e a Castiglion Fiorentino personaggi di assoluto rilievo sia per i traguardi sportivi raggiunti che per le qualità di testimonial d’eccellenza dei principi cardine del “gioco corretto”.