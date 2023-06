XXI edizione di For Women in Science, L'Oréal premia 6 ricercatrici under 35

(Adnkronos) - Per il ventunesimo anno in Italia, L'Oréal e Unesco promuovono il premio 'For Women in Science', volto alla promozione della partecipazione femminile nel mondo della scienza e alla valorizzazione del merito e delle competenze delle donne che operano in tale settore. In occasione della cerimonia di premiazione, durante la quale le sei ricercatrici hanno ricevuto altrettante borse di studio da 20mila euro ciascuna, è intervenuto il presidente e amministratore delegato di L'Oréal Italia, Emmanuel Goulin ed hanno partecipato, tra gli altri esponenti delle istituzioni, Simona Malpezzi, senatrice del Partito Democratico e Laura Ravetto, deputata della Lega Nord.