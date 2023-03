Xcelerator, Masoero (Siemens): “Favorisce 'transizione gemella': energetica e digitale”

(Adnkronos) - A margine della conferenza stampa di presentazione della nuova piattaforma digitale aperta, Siemens Xcelerator, che si pone l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale ed energetica e creare valore per le aziende di ogni dimensione, sia nel mondo dell'industria che in quello delle infrastrutture, è intervenuto Floriano Masoero, presidente e Ceo di Siemens Italia e Head of Smart Infrastructure.