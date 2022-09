(Adnkronos) - 'Martina sei una str...', canta Francesco, in arte Holy Francisco, 16 anni. Il brano, che ha ricevuto 4 sì dai giudici di X Factor 2022 durante la prima puntata, è per Fedez una hit: il ritornello catchy e orecchiabile del brano, il testo rimane impresso al primo ascolto.

Stiloso col suo abito azzurro con t-shirt e sneakers bianche, capello lungo e spettinato, Francesco dice di scrivere brani incentrati soprattutto sull’amore, con le ragazze – afferma con la faccia furba – "io non mi posso lamentare".

