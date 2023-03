Western Union: lancia Digital Banking in Italia

(Adnkronos) - Western Union ha annunciato il lancio in Italia di Western Union Digital Banking, la sua nuova app integrata per il digital banking e il trasferimento internazionale di denaro. Come offerta di lancio, l'azienda offre un tasso di interesse iniziale del 6% ai titolari di account Premium. Saranno presentate ulteriori offerte e vantaggi per i clienti nelle prossime settimane.