Welfare, Gabellone (Aepi): "Possibile agire senza costi ulteriori”

(Adnkronos) - Patrizia Gabellone, vice presidente di Aepi con delega al lavoro e al welfare, in occasione del convegno 'Un nuovo modello di welfare', organizzato dalla Confederazione Aepi a Roma, è intervenuta sul tema del welfare aziendale, spiegando che sarebbe utile inserire la loro proposta in Manovra, senza aggiungere costi, in quanto attualmente il welfare italiano manca perché ancorato a un sistema obsoleto, quello del lavoro stabile ed interminato.