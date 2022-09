Welfare Day: Ruzzeddu, “Con digital transformation buon mix di welfare a popolazione che cambia”

(Adnkronos) - “Il Welfare Day è un momento importante di confronto tra le aziende impegnate ad offrire soluzioni per una popolazione che sta cambiando”. Così il responsabile training and welfare di Autostrade per l’Italia, Alessia Ruzzeddu, a margine della prima edizione del Welfare Day promosso da Sodexo Benefits and Rewards Services in collaborazione con Comunicazione Italiana a Roma. “La digital transformation garantisce un buon mix di offerta di welfare che evolve con i bisogni di una popolazione che si rinnova”, ha continuato.