Welfare Day: Longhi (Vodafone), “Digital transformation sarà elemento abilitante per welfare nelle aziende”

(Adnkronos) - “E’ importante partecipare al Welfare Day perché è un momento di confronto e di crescita per le aziende”. Così l’head of reward, welfare and hr service di Vodafone, Davide Longhi, a margine della prima edizione del Welfare Day promossa da Sodexo Benefits and Rewards Services in collaborazione con Comunicazione Italiana a Roma. “La digital transformation sarà un elemento abilitante per il welfare nelle aziende. Questa consentirà un nesso stretto tra il lavoratore e l’azienda”, ha continuato.