Welfare Day, a Roma la prima edizione dell’evento promosso da Sodexo e Comunicazione Italiana

(Adnkronos) - Si è svolta a Roma la prima edizione del Welfare Day promossa da Sodexo Benefits and Rewards Services in collaborazione con Comunicazione Italiana. Un momento di confronto e riflessione per fare il punto su quanto la digitalizzazione sia uno strumento a supporto del welfare aziendale e dei benefit per i dipendenti, ma anche su cosa bisogna ancora fare per efficientarne, snellirne ed estenderne i processi.