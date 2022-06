We the Italians: Mucci, “L’Italia ha bisogno di più America e viceversa per far crescere i due Paesi”

(Adnkronos) - “Siamo molto felici di aver riscosso questo grande successo. Abbiamo più di 200 amici che sono venuti a salutare il board della NIAF, ad omaggiare We the Italians, ma soprattutto a celebrare l’amicizia fra Italia e Stati Uniti. Abbiamo deciso di festeggiare questi due paesi e la comunità italoamericana che è fondamentale per il successo degli Usa”. Così il Presidente di We the Italians, Umberto Mucci, a margine del primo Gala Dinner tenutasi a Roma presso il Circolo del Ministero degli Esteri. “Il nostro motto è: Italy needs more America; America needs more Italy. Questo è testimoniato dai 20milioni di italoamericani che sono partiti dal nulla e adesso sono ovunque all’apice del successo. L’Italia ha bisogno di loro e siamo convinti che se iniettiamo più America nel nostro Paese e più Italia negli States, tutti ne beneficeranno”, ha concluso.