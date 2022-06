We the Italians, Allegrini: “La NIAF vuole essere il ponte fra Italia e Usa per i 20mln di italoamericani”

(Adnkronos) - “In America siamo 20milioni di italoamericani e noi della NIAF vogliamo essere il ponte fra Italia ed America. Quella di questa sera è un esempio perché qui si vedono insieme americani ed italiani per rimarcare il loro affetto agli Stati Uniti e all’Italia”. Così il Presidente della National Italian American Foundation, Robert Allegrini, a margine del primo Gala Dinner di We the Italians tenutasi a Roma presso il Circolo del Ministero degli Esteri. “Questo premio che ci viene assegnato lo apprezziamo molto perché la NIAF è veramente due bandiere e un cuore”, ha concluso.