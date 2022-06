We the Italians, a Roma il primo Gala Dinner promosso per celebrare l’amicizia tra Italia e Stati Uniti

(Adnkronos) - Si è tenuto presso il Circolo del Ministero degli Esteri a Roma, il primo Gala Dinner di We the Italians. All’evento hanno partecipato più di 200 personalità del mondo delle istituzioni e dell’industria, con l’intento di celebrare l’amicizia tra Italia e Stati Uniti. Ospiti d’onore sono stati i componenti del board della National Italian American Foundation, la più importante associazione in rappresentanza dei 20 milioni di italoamericani. Nel corso della serata sono stati annunciati i vincitori per il 2022 del Premio Letterario delle Quattro Libertà, organizzato dall’Associazione Amerigo. Inoltre, sono state consegnate le targhe dei premi “Two Flags One Heart 2022” di We the Italians al National Italian American Foundation e alla leggenda italoamericana del baseball Mike Piazza. Nel corso del Gala è stata anche annunciata l’emissione da parte di We the Italians del suo primo Non Fungible Token, dal nome We love Columbus, promosso per sostenere l’impegno in favore di Cristoforo Colombo.