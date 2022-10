Vitiello (Italia Viva): “Coinvolgere significa ripartire dalle idee”

(Adnkronos) - “La Cultura della partecipazione” è stata solo una delle numerose sessioni del IV Congresso Nazionale Meritocrazia Italia (Mi) dal titolo “Obiettivo Democrazia partecipativa. Il fallimento della democrazia del consenso”. Presenti all’evento, oltre a professionisti del panorama internazionale, anche le forze politiche, parte attiva del dialogo volto ad avviare una riflessione condivisa sulle strategie possibili per il ripristino di un benessere collettivo e di un’equa distribuzione delle opportunità. Per Catello Vitiello di Italia Viva, la cultura della partecipazione passa anche per il modo in cui i politici svolgono il loro ruolo: “La politica negli ultimi 20 anni ha dimostrato di parlare troppo alla pancia delle persone. C'è una riconoscibilità emotiva della cittadinanza che ha portato via tanti cittadini dal voto. Coinvolgere significa ripartire dalle idee, dimostrare con i fatti quello che si vuole fare”.