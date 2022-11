Violenza Donne: "Non sei sola", McDonald's e Roma Capitale insieme per promuovere il 1522

(Adnkronos) - "Non sei sola. Lasciati aiutare". E' questo il messaggio lanciato da McDonald's Italia insieme all'Assessorato alle Politiche per la Sicurezza, alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale e all'associazione Differenza Donna all'evento di lancio dell'iniziativa grazie alla quale nei servizi dedicati alle donne dei ristoranti McDonald's di Roma e provincia saranno affissi degli adesivi per promuovere la conoscenza del numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La campagna permetterà di raggiungere i circa 150mila cittadini che ogni giorno frequentano i 73 McDonald's di Roma e provincia e di informare su uno dei più importanti strumenti di supporto delle donne che vivono in condizioni di violenza.