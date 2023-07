Vetro, Ravasi (Assovetro): “Prospettive settore sono positive, serve contributo per fase di decarbonizzazione”

(Adnkronos) - "La crisi energetica per noi che siamo aziende energivore è stata un fattore importante anche sull’impatto del costo delle materie prime, ma superata questa fase le prospettive sono assolutamente positive: parliamo dun prodotto infinitamente riciclabile, riutilizzabile e sostenibile; ci aspettiamo crescita come negli anni passati. Ci immaginiamo che la costruzione continui a fare da traino su PIL e valore aggiunto e che il settore riprenda a crescere. Dal Governo ci aspettiamo molto in termini di contributo alla decarbonizzazione e cambio di paradigma sul tema del recupero del vetro. La situazione oggi è di stallo perché i prezzi sono esplosi, i costi del rottame sono cresciuti e va trovato un equilibrio tra una logica di business e quella ambientale di impatto a livello nazionale. Stiamo cercando di percorrere tutte le strade dal punto di vista tecnologico: c’è il tema dell’utilizzo dell’idrogeno, dell’elettrificazione diritta con fusione elettrica che garantisce migliore efficienza e sperimentiamo la cattura della co2. Abbiamo temi strategici su cui abbiamo bisogno del Governo, come su qualsiasi forma finale di decarbonizazione che richiede grandi dimensioni di elettricità, sapendo già oggi che forma di energia utilizzare, e l’altro tema è quello di come trasportare questi ingenti quantitativi di elettricità ai nostri impianti, che oggi non sono ancora iper efficienti” Ha dichiarato il Presidente di Assovetro, Marco Ravasi, a margine dell’Assemblea annuale di Assovetro, l’Associazione nazionale degli industriali del Vetro.