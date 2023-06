Vecchi, sindaco di Reggio Emilia: "Tra i più importanti investimenti di transizione energetica in Italia ad indirizzo pubblico"

(Adnkronos) - “È uno dei più importanti investimenti realizzati ad indirizzo pubblico di economia circolare. Sono, infatti, ancora molti i comuni in Italia e in Europa in cui la raccolta differenziata è bassa. Questo progetto è anche la chiusura di un ciclo, stando insieme l’eccellente raccolta differenziata e la capacità di recupero della materia e di riconversione ecologica ed energetica”. Così Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia, in merito all'inaugurazione dell'impianto Forsu di Reggio Emilia.