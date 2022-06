(Adnkronos) - Un biglietto custodito nel cassetto da due anni, una serata romana arroventata, una distesa oceanica di volti abbronzati e in febbricitante attesa, le bandane con le frasi più celebri, il tramonto sulle antiche rovine della Capitale. L'inizio della seconda serata di Vasco al Circo Massimo rasenta la perfezione del concerto ideale, quasi a ripagare dell'agonia degli ultimi anni di isolamento e silenzio, soprattutto sui palchi. Stasera, nella seconda serata della doppietta romana, tra il pubblico molti volti noti, tra cui Tommaso Paradiso, Riccardo Scamarcio, Valeria Solarino, Anna Falchi e Romina Carrisi.

Dopo il successo di ieri, il Komandante è in grandissimo spolvero. Si comincia con 'XI Comandamento', poi 'Ti prendo e ti porto via', ‘Se ti potessi dire’. Il pubblico è già caldo, ma l'atmosfera esplode con 'Senza parole': "E ho guardato dentro un'emozione/ e ci ho visto dentro tanto amore/ che ho capito perché non si comanda al cuore/ E va bene così…senza parole", canta a squarciagola il Circo Massimo gremito.

Un lungo tour (11 date), che si concluderà a Torino il 30 giugno, totalmente sold out, per un totale di oltre 676.000 biglietti. L'ultimo brano in scaletta sarà la title track 'Siamo qui'. E Roma, in effetti, è tutta qui: ha dato il suo contributo ad una due-giorni indimenticabile, adesso avanti così, a cantare ed emozionarsi fino a mezzanotte.