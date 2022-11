Vallone (Walce): “Medicina di precisione fondamentale per pazienti affetti da tumore al polmone”

(Adnkronos) - In Italia sono circa 34.000 le vittime del tumore al polmone. Combattere quello che è un vero e proprio “big killer” è l’obiettivo dell’alleanza stretta tra società scientifiche, medici, associazioni e istituzioni che hanno raccolto priorità e urgenze in una Policy brief. La medicina di precisione riveste un ruolo fondamentale per i pazienti affetti da questa patologia oncologica, come spiega Stefania Vallone, segretario generale di WALCE Onlus.