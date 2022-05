Vaccino Covid, Gimbe: flop quarta dose, secondo booster solo per 1 su 10

(Adnkronos) - Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe decreta il "flop della quarta dose" di vaccino anti-Covid. Secondo il report relativo alla settimana 11-17 maggio, la copertura del secondo booster resta bassa e risulta protetta solo una persona immunocompromessa su 4, mentre la copertura per le altre categorie fragili chiamate al richiamo è ferma all'11,5%, con l'adesione quindi di uno su 10.

Per quanto riguarda gli immunocompromessi al 18 maggio (aggiornamento ore 06.16) sono state somministrate solo 203.944 quarte dosi, si legge nel report. In base alla platea ufficiale (791.376 persone), aggiornata al 9 marzo, il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi è del 25,8% con nette differenze regionali: dal 4,5% del Molise al 94,3% del Piemonte.