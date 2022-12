Vaccini: Previtali, “Grazie ad alleanza con comunità scientifica c’è più consapevolezza nei pazienti”

(Adnkronos) - Enrica Previtali, direttore esecutivo Amici (Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino), in occasione dell’evento “Percorsi vaccinali per i soggetti fragili: nuove prospettive per la Regione Lombardia”, ha sottolineato l’importanza dell’alleanza con la comunità scientifica che ha permesso ai pazienti di essere più consapevoli in ambito vaccinale.