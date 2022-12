Vaccinazioni, Agostiniani (SIP): “Ruolo dei pediatri fondamentale”

(Adnkronos) - Si è tenuto a Roma, venerdì 16 dicembre, il talk “Sport&Prevenzione: il ruolo della vaccinazione per un sistema immunitario allenato e sempre in forma”. Tema centrale dell’evento lo sport come pratica fondamentale per la prevenzione, ma non sufficiente per garantirsi un sistema immunitario efficiente. Rino Agostiniani, consigliere nazionale Società Italiana Pediatria, intervenuto a margine del talk, ha sottolineato l’importanza dei pediatri per incoraggiare le famiglie alla vaccinazione.