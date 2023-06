Urso: “Impegno del governo a sostegno dell'impresa e quindi del lavoro ”

(Adnkronos) - Urso: “Dobbiamo seguire una rotta precisa rotta, che è quella indicata in questo congresso: il valore del lavoro, il valore della produzione, il valore dell'impresa rappresentano il significato profondo del sistema sociale e produttivo del nostro Paese. E' assolutamente importante far capire a tutti l'impegno del governo a sostegno dell'impresa e quindi del lavoro perché in questi mesi, smentendo ogni previsione negativa, l'Italia è il Paese che è cresciuto di più in termini di prodotto interno lordo, rispetto ai grandi giganti dell'occidente, rispetto agli Stati Uniti, Giappone, Francia, Gran Bretagna e alla Germania che, purtroppo, è in recessione, e quel che più conta, è cresciuta anche l'occupazione, oltre mezzo milione di posti di lavoro nei primi tre mesi di quest'anno, in gran parte occupazione stabile a tempo indeterminato. Abbiamo rimesso in moto il lavoro nel nostro Paese anche perché abbiamo detto con chiarezza che bisognava rivedere il reddito di cittadinanza.”