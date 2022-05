Università Internazionale di Goradze, uno sguardo al futuro

(Adnkronos) - 60 studenti, tutti italiani, del Corso di Laurea in Fisioterapia in lingua italiana dell'Università Internazionale di Goradze in Bosnia ed Erzegovina sono stati ufficialmente proclamati dottori. Cerimonia di consegna delle pergamene che si è tenuta nella sede universitaria bosniaca. Presente all'evento anche il Presidente del Cantone di Gorazde, Rasim Mujagic, che ha sottolineato quanto la collaborazione con l'università stia rafforzando i legami tra Italia e Bosnia, oltre ad essere motivo di grande arricchimento culturale per tutta la comunità.