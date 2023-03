Un nuovo bosco urbano nasce a Torino, assessore Tresso: "aiuterà il benessere dei cittadini"

(Adnkronos) - Un nuovo polmone verde inaugurato a Torino, nel quartiere Villaretto: si tratta di un’area di 10mila metri quadri, in cui sono stati piantati mille alberi allo scopo di mitigare le emissioni di CO2, creare una barriera fonoassorbente e incrementare la biodiversità. L’iniziativa fa parte del progetto 'Le Città che respirano', lanciato da Nespresso in collaborazione con Legambiente e AzzeroCO2. "Questa piccola comunità si trova ai margini cittadini e deve convivere con delle realtà impattanti come la tangenziale e la discarica - ha commentato Francesco Tresso, Assessore alla Cura della Città e Verde pubblico della Città di Torino - Per questo è molto importante valorizzare azioni come la piantumazione, per ridare una cortina di verde che possa creare una situazione di maggiore benessere per i cittadini.