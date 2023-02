(Adnkronos) - L’economia dell'Ue ha iniziato il 2023 "in una salute migliore" rispetto alle aspettative e non subirà una "recessione profonda". Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, presentando a Bruxelles le previsioni economiche d'inverno. L'Italia, aggiunge, dovrebbe utilizzare il Pnrr per trovare lo spazio di bilancio necessario ad effettuare investimenti che sono "indispensabili".