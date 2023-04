Ucraina, Zelensky: "Invitiamo le aziende italiane a costruire nostro futuro"

(Adnkronos) - "Invitiamo le vostre aziende (italiane, ndr.) a costruire un futuro sicuro per tutti". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo in collegamento video alla conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina a Roma. "Non vogliamo solo ricevere aiuti, ma sviluppare nuove capacità", ha aggiunto Zelensky, dicendosi "certo" che le aziende italiane "possano contribuire a una storia di successo ucraino".