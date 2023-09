Ucraina, Zelensky: "Grazie Italia per il sostegno politico"

(Adnkronos) - "La collaborazione con l'Italia è fondamentale ogni giorno, così come lo è quella con gli altri Paesi". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky intervenendo in video collegamento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Non abbiamo mai avuto dubbi rispetto alla forza delle decisioni italiane rispetto al supporto all'Ucraina".