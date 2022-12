(Adnkronos) - Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, ha visitato Bakhmut nella regione del Donetsk, dove ha incontrato i soldati impegnati nella zona cruciale della guerra con la Russia. Bakhmut è al momento il campo di battaglia nel quale si svolgono le azioni più intense fra ucraini e russi con bombardamenti in corso da settimane da parte di quest'ultimi. "L'Est regge perché Bakhmut combatte. Questa è la fortezza del nostro morale. Nelle battaglie durissime che costano tante vite, la libertà qui viene difesa per tutti noi. I combattenti di Bakhmut meritano il nostro massimo supporto e la nostra assoluta gratitudine: ecco perché oggi sono qui. Sono supereroi".