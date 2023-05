(Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita oggi a Roma, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica Mattarella e il premier Meloni, si è recato in Vaticano. Ad accogliere Zelensky, in felpa militare con il simbolo del tridente sull'avambraccio, davanti all'ingresso dell'Aula Paolo VI padre Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia. Il faccia a faccia col Papa avviene nell'Auletta Paolo VI.