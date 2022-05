Ucraina, von der Leyen: "Putin mobilita forze armate, noi potere economico"

(Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin "ha mobilitato le sue forze armate per cancellare l’Ucraina dalla carta geografica. Noi abbiamo mobilitato il nostro potere economico unico per difendere l’Ucraina. E’ anche un nuovo capitolo nella storia dell’Unione: un nuovo modo di usare la potenza economica per contrastare quella militare. E per difendere i nostri valori europei più cari". Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parlando al Cercle d’Economia di Barcellona, in Catalogna, Spagna, dove ha ricevuto un premio.