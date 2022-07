Ucraina, vicepremier Vereshchuk: «Draghi sa che storia si scrive adesso anche per Italia»

(Adnkronos) - Iryna Vereshchuk, vicepremier dell'Ucraina e ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati nonché volto simbolo della resistenza interviene in esclusiva con l’Adnkronos sulla crisi di governo in Italia, la guerra e la lotta per salvare vite attraverso il suo Ministero. “Con Draghi al Governo vinceremo la guerra – afferma -. Il vostro premier, leader super partes e di grande cuore, sa che la storia si scrive adesso anche per l’Italia. Se ci consegnerete le armi entro agosto la guerra a dicembre finirà, altrimenti Putin con l’arrivo dell’inverno ed il ricatto energetico farà il suo gioco”.

Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Raffica di missili su Mykolaiv. Appello del Papa: tutti si diano da fare per la ripresa dei negoziati