(Adnkronos) - Per quanto riguarda alimenti di base come pane e pasta "sicuramente non abbiamo segnali di carenza di prodotti disponibili in questo momento" in Italia, come conseguenza della guerra in Ucraina. Lo assicura il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, a margine del Consiglio Agricoltura a Bruxelles.