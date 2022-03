(Adnkronos) - Nel campo della politica di difesa l'Ue, di fronte alla sfida della Russia che ha invaso l'Ucraina, potrebbe fare in "pochi mesi" i progressi che non è riuscita a fare "in vent'anni". Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine dell'Eurogruppo a Bruxelles.