(Adnkronos) - In Italia "siamo pienamente aperti ad un quinto pacchetto di sanzioni" contro la Russia per la guerra in Ucraina. "Non solo non ci sono veti da parte italiana, ma aspettiamo la proposta della Commissione Europea". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Esteri.