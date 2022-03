(Adnkronos) - La Russia bombarda e distrugge un ponte fondamentale per collegare Chernihiv a Kiev. Le autorità ucraine evidenziano che il ponte è stato un passaggio essenziale per far arrivare aiuti umanitari a Chernihiv e per consentire l'evacuazione dei civili.

Ucraina, Pentagono: «Russi in difficoltà: ai soldati mancano scorte di cibo, carburante munizioni e vestiti pesanti». Allarme "rasputitsa"