Ucraina: Presentato il docufilm di Lo Presti "In cammino. L'esodo dei profughi visto con gli occhi di una Onlus

(Adnkronos) - È stato presentato al The Space Cinema di Roma il docufilm che racconta il viaggio dei profughi ucraini verso l’Italia dal titolo “In Cammino”. Prodotto da View Point Strategy, per la regia di Daniele Lo Presti, il documentario, girato grazie al contributo delle cinque spedizioni effettuate dalla Ripartiamo Onlus, permette di riflettere sui temi della guerra e della solidarietà. Ai racconti dei membri dell’associazione si affiancano le testimonianze dei profughi, che spiegano gli orrori della guerra, le difficoltà della fuga fino all’incontro con l’associazione, che ha offerto loro l’occasione di ricominciare lontano dalle bombe. Tra i contributi d’eccezione, va ricordata la voce dell’ambasciatore italiano a Varsavia, Aldo Amati. Oltre al docufilm, è stata allestita una mostra fotografica con le immagini che hanno caratterizzato le missioni della Ripartiamo Onlus. Inoltre, durante l’evento è stato possibile acquistare il libro della mostra, il cui ricavato sarà utilizzato per sostenere ulteriormente i progetti a favore dei rifugiati ucraini. Protagoniste della serata sono state le immagini strazianti dei rifugiati in fuga dalla guerra.