(Adnkronos) - "Ecco dove vivo". Un letto con un lavandino accanto, una tv, scarpe da ginnastica e un armadio con le celeberrime felpe. Il presidente Volodymyr Zelensky mostra il suo alloggio alla tv pubblica ucraina. "In generale è qui che vivo", dice mostrando il letto nella stanza dove si trovava la notte del 24 febbraio 2022, quando la Russia ha invaso l'Ucraina dando inizio alla guerra. "E' casa mia, da un anno", aggiunge. Nell'armadio, ci sono anche abiti civili: "In questo momento non li indosso. Questa giacca? La indosserò per la vittoria".