(Adnkronos) - Folla in piazza a Kherson, la prima grande città dell'Ucraina controllata dalla Russia nella guerra in corso. Cittadini con bandiere ucraine fronteggiano i soldati, che sparano colpi in aria.

